Lucros da JMJ. "Não existe ainda um número final para o resultado das contas"

De acordo com os dados que o Observador apurou o retorno do evento, presidido pelo papa Francisco e que trouxe 1,5 milhões de peregrinos a Portugal,Na sequência da notícia desta quarta-feira, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 esclareceu, num comunicado, que. A mesma nota adianta que posteriormente serão“Neste momento, estão ainda a ser processadas as devoluções dos montantes pagos pelos peregrinos internacionais que, por motivos diversos (entre os quais a ausência de visto), não puderam comparecer à Jornada”, é indicado, sendo por isso que “

A organização refere ainda que os dados existentes apontam para “a existência de um superavit, cujo valor definitivo ainda não é possível estabelecer”.





A Fundação sublinhou ainda que "o sucesso da JMJ Lisboa 2023 e o seu retorno financeiro é fruto do empenho de Portugal e dos Portugueses, do número de peregrinos inscritos que ultrapassou as expectativas iniciais, assim como foi conseguido graças ao apoio público e privado, indispensáveis para ajudar a construir este grande Encontro de jovens de todo o mundo com o Papa Francisco".



Além disso, acrescenta a nota, "é fruto, também, do grande esforço de contenção de gastos que norteou toda organização da Jornada e do extraordinário trabalho e empenho dos milhares de voluntários que ao longo de quatro anos ofereceram a sua energia, força e criatividade para erguer esta obra".