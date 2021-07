Luís Filipe Vieira suspende funções como presidente do Benfica

"Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da operação Cartão Vermelho, em que sou diretamente visado, e enquanto o inquérito puder constituir um factor de perturbação, suspendo com efeitos imediatos o exercicio das minhas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica bem como de todas as participadas do clube. Apelo a todos os benfiquistas que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica." Diz Luís Filipe Vieira no comunicado lido pelo advogado:





Magalhães e Silva confirmou assim aos jornalistas que "a partir deste momento o Sr. Luís Filipe Vieira suspendeu as suas funções como presidente do SLB e suas participadas".





O advogado acrescentou que "suspensão não é renúncia" e que a decisão foi comunicada em simultâneo à comunicação social e às "estruturas interessadas".





Questionado pelos jornalistas sobre o tempo desta suspensão, Magalhães e Silva afirmou que se trata de uma suspensão "enquanto o exercício de funções puder prejudicar o inquérito que está em curso".





Sobre Luís Filipe Vieira, o advogado disse que ele está em "completa serenidade" e que este comunicado revela um "sentido de responsabilidade entre a sua posição pessoal e a posição institucional e a prevalência da posição institucional sobre a posição pessoal".





Luís Filipe Vieira, o filho Tiago Vieira e dois empresários da confiança do presidente do Benfica, José António dos Santos - conhecido como o "Rei dos Frangos" - e Bruno Macedo, responsável pela intermediação do regresso de Jorge Jesus ao clube, foram detidos na quarta-feira, no quadro de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal.

Em causa estão factos ocorridos, "essencialmente, a partir de 2014 e até ao presente e suscetíveis de integrarem a prática, entre outros,As quatro detenções ocorreram na sequência de diligências de busca que visaram, além de Vieira, as instalações do Benfica, o empresário José António dos Santos e a sede do Novo Banco.O Ministério Público confirmou a realização de 45 buscas em "instalações de sociedades, domicílios, escritórios de advogados e uma instituição bancária", nas "áreas de Lisboa, Torres Vedras e Braga".A investigação dirigida pela Autoridade Tributária está a analisar "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades".





Na quinta-feira, os detidos foram identificados pelo juiz de instrução, com a defesa a consultar a prova indiciária até às 22:00.