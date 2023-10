Luís Goes Pinheiro. Presidente da AIMA quer mais recursos humanos e tecnológicos

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

No dia em que abrem os novos serviços da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), o presidente da estrutura afirma que "ainda é cedo para balanços". Contudo, Luís Goes Pinheiro mostra-se motivado para lidar com o desafio da substituição do SEF.