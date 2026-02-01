Luís Montenegro garante que foi feito tudo aquilo que era possível fazer

"Foi feito tudo aquilo que era possível fazer para prevenir e colocar todas as forças em prontidão atempadamente para enfrentar uma adversidade que não era antecipável por ninguém", disse Luís Montenegro, em resposta aos jornalistas, no final do Conselho de Ministros.

E insistiu: "Do ponto de vista do que era possível fazer-se foi feito".

Contudo, o governante assumiu que "não terá nenhuma questão em aprofundar" a reflexão nesta matéria no futuro.