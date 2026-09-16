Luís Neves admite incluir nacionalidades nos crimes do RASI





A agenda parlamentar incluiu esta tarde o debate do RASI (Relatório de Segurança Interna) de 2025.





Luís Neves admitiu que o próximo relatório sobre a segurança interna do país possa vir a revelar a nacionalidade de quem comete crimes.



O ministro revelou que o tráfico de droga é "primeira ameaça" à segurança interna em Portugal.



O relatório anual relativo a 2025 revela ainda um aumento da criminalidade geral participada, mas uma diminuição da criminalidade grave e violenta.



O ministro revelou que o tráfico de droga é "primeira ameaça" à segurança interna em Portugal.O relatório anual relativo a 2025 revela ainda um aumento da criminalidade geral participada, mas uma diminuição da criminalidade grave e violenta.

Luís Neves, o ministro da Administração Interna, disse esta tarde no Parlamento que o aumento da criminalidade geral representa mais crimes, mas também mais fiscalização e mais ação do Estado.