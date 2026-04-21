Lula quer que Portugal seja "a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros"

O presidente do Chega, partido que promoveu a concentração que decorre nesta altura junto ao Palácio de Belém, apelidou de “corrupto e ladrão” o presidente do Brasil, que já iniciou a sua visita oficial a Portugal.



“Hoje o Brasil tem milhares de pessoas presas porque ofenderam o Lula, ofenderam aquilo que eles consideraram as instituições do Lula – o próprio Bolsonaro está preso”, disse André Ventura aos jornalistas.



O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.



“Estas pessoas que aqui estão, que são muitos deles brasileiros, estão a pedir a Portugal que seja o último reduto da sua luta contra um corrupto e um ladrão”, prosseguiu o líder do Chega.



“Eu gosto de estar do lado dos que lutam pela liberdade, contra a corrupção”.

