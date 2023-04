Lusa empenhada em abordar e combater a desinformação, garante PCA

"Como sabem, a Lusa tem uma grande ligação a este tema [...]. Todas as atividades da agência são fundamentadas na credibilidade e no rigor, bem como na proximidade com entidades regionais e locais", afirmou Joaquim Carreira, que falava na conferência "Confiar no jornalismo, fugir à desinformação", que decorre na sede da Lusa, em Lisboa.

Conforme apontou o presidente da Lusa, a agência tem desenvolvido e participado em várias iniciativas ligadas à temática das `fake news` (desinformação), tendo criado, em 2019, um `microsite` exclusivamente dedicado a este tópico.

Paralelamente, desenvolveu vários debates a nível internacional, distribuiu notícias sobre o tema e colaborou com universidades em projetos de investigação.

A agência de notícias também se juntou a um `hub` ibérico -- Iberifier-, que surge na sequência de um congresso sobre a literacia mediática.

Neste âmbito, foi também introduzida à Getting Better Foundation, que opera na área da literacia mediática e que também está representada na sessão de hoje.

Na conferência, organizada pela agência Lusa, é ainda exibido o documentário "Trust Me", do norte-americano Roko Belic, que aborda a desinformação na era digital, com recurso a depoimentos de cientistas, governantes, psicólogos e jornalistas.

"Trust Me" alerta para a forma como o público pode detetar a manipulação de fontes e informações, filtrando o que é ou não factual, e assim evitar a proliferação de `fake news`.

Na sessão de abertura da conferência, que antecedeu ao visionamento do documentário, a Conselheira Adjunta de Relações Públicas da Embaixada dos Estados Unidos da América, Sujoya Roy, classificou esta como uma "iniciativa educacional", acrescentando que a embaixada tem estado igualmente empenhada em difundir informação sobre este tema, apelando para os jornalistas presentes ajudarem "a passar a palavra".

Por sua vez, a produtora do documentário e diretora executiva da Getting Better Foundation, Rosemary Smith, detalhou que este trabalho reúne várias histórias, nomeadamente de especialistas, que abordam também o papel dos media em todo o processo.

"Este é um documentário sobre literacia mediática, verdade e resiliência. Vamos ver como estas histórias têm repercussões ao nível da vida, mas também da morte", referiu.

A seguir ao visionamento do documentário segue-se um debate, que vai contar com as intervenções do comandante Santos Fernandes, chefe da divisão de Planeamento do Estado Maior da Armada, do Investigador da Universidade Autónoma de Lisboa e do ISCTE Vítor Tomé, bem como da presidente e `global media literacy educator` do Internacional Council for Media Literacy, Belinha de Abreu.