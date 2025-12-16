"Maçã do Paraíso". Produtores de Maçã de Alcobaça querem chegar aos 100 ecopomares

Os produtores que vendem 70 por cento da maçã de Alcobaça em Portugal, querem também identificar os serviços ecológicos que há em cada pomar que contribuem para a conservação da natureza e biodiversidade do país.

Jorge Soares, presidente da APMA diz na rádio pública que se pretende ainda avançar com um projeto de identificação de "todas as infraestruturas e serviços ecológicos que existem em cada pomar", para quantificar "esses serviços do ecossistema e apurar a sua valorização", ou seja saber quanto vale em dinheiro a mais-valia ecológica dos pomares.Acaba também de ser apresentado o projeto de promoção da Maçã de Alcobaça em mercados externos, que decorre até maio de 2027, em sete países. Brasil e Espanha serão os primeiros países onde irão decorrer as ações, seguindo-se o México, Colômbia, Costa Rica, Equador e Panamá.