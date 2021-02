Madeira alarga entrega de refeições ao domicílio até às 22h00

Até agora, as entregas de refeições ao domicílio só eram possíveis fazer até às 22:00 de segunda a sexta-feira, enquanto aos fins de semana eram até às 17:00, hora em que toda a atividade comercial encerrava.

O recolher obrigatório continua, no entanto, estabelecido entre as 19:00 e as 05:00 horas nos dias de semana e entre as 18:00 e as 05:00 aos fins de semana.

As atividades comerciais, industriais e de serviços continuam a encerrar igualmente entre as 18:00 e as 05:00 durante os dias de semana e entre as 17:00 e as 05:00 aos fins de semana.

O Governo da Madeira decidiu ainda que, a partir do dia 04 de março, pode ser retomada a prática de modalidades desportivas individuais.

"O Conselho do Governo, reunido hoje de tarde, em plenário, tomou as seguintes resoluções: Prorrogar as medidas de confinamento em vigor até às 23:59 horas do dia 08 de março de 2021, introduzindo alteração ao horário de entrega de refeições ao domicílio (...) até às 22:00 horas, de segunda a domingo, assim como a retoma da prática de modalidades desportivas individuais a partir do dia 04 de março [quinta-feira]", lê-se no comunicado do Conselho do Governo hoje divulgado.

Segundo a Direção Regional da Saúde, a Madeira regista hoje 53 novos casos de covid-19, 1.350 casos ativos e 64 óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.498.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.185 pessoas dos 801.746 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.