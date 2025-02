Madeira. Confirmados dois casos de dengue em humanos

Os casos foram sinalizados com dengue no início do ano. "Tiveram sintomatologia compatível com dengue no início de janeiro, encontrando-se fora do período de infecciosidade, pelo que já não constituem risco para o surgimento de novos mosquitos infetados", refere o comunicado das autoridades regionais.







Também a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil já veio garantir que. A Direção Regional de Saúde e a Autoridade de Saúde Regional reforçaram as atividades de vigilância epidemiológica e entomológica e as ações de controlo.

O vírus da dengue foi detetado, este ano, em mosquitos Aedes Aegypti numa armadilha de monitorização localizada no Funchal.





A dengue é uma doença provocada por um vírus que se hospeda no organismo humano através da picada de um mosquito do género Aedes.





Ossão febre, dor de cabeça, dor muscular e articular, dor em redor ou atrás dos olhos, vómitos, manchas vermelhas na pele e hemorragias.A presença de dengue na Madeira não é inédita., a região autónoma registou um, a maioria no concelho do Funchal, o que não ocorria em países da União Europeia desde 1920.

Aedes aegypti é o nome da principal espécie de mosquito que transmite o vírus da dengue.





As autoridades de saúde da região autónoma da Madeira têm em curso uma campanha de prevenção e controlo do mosquito Aedes aegypti em que são dados conselhos para prevenir picadas, como reconhecer o mosquito e apelam à população para não ter pequenos reservatórios de água, por exemplo.