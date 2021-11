Uma zona que fica assim defendida de atividades com impacto ambiental, como a pesca ou a exploração de recursos minerais do fundo do mar.





Ouvido pela Antena1, o coordenador científico da Fundação Oceano Azul diz-se convencido de que o alargamento da área marinha de protecção total, vai ter reflexos económicos.





O também administrador da Fundação lembra que o facto desta ser uma área maior, também vai implicar mais vigilância, para garantir a proteção da biodiversidade marinha.





Através de um comunicado, a Fundação Oceano Azul adianta que este novo regime jurídico sobre a reserva natural das ilhas Selvagens amplia "de forma significativa a proteção das águas do arquipélago, no ano em que se assinalam os 50 anos da constituição desta reserva".