Madeira está sob aviso amarelo para tempo quente até segunda-feira

De acordo com a previsão do IPMA, a costa norte, as regiões montanhosas e a ilha do Porto Santo vão também ser colocadas sob aviso amarelo entre as 09:00 de domingo e as 18:00 de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.