Madeira inicia limpezas e avalia estragos do temporal do fim de semana

O Funchal ficou às escuras durante mais de duas horas e já esta manhã, a situação voltou a repetir-se.



A chuva intensa e a queda de granizo inundaram várias casas, ruas e parques de estacionamento.



O Presidente do Governo Regional apela à população para que se mantenha em casa porque as previsões para as próximas horas apontam para tempo muito instável.