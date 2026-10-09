Madeira leva 50 anos de autonomia à Assembleia da República

Durante três dias a Madeira deu-se a conhecer na Assembleia da República. Tratou-se da iniciativa Semana da Região autónoma da Madeira que arrancou na terça-feira e terminou esta quinta.





Na abertura do evento, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira fez questão de referir que a Madeira "acrescenta ao país" nas mais variadas dimensões. "Não podemos ser vistos nem olhados como alguém que esteja dependente do todo nacional mas sim aqueles que acrescentam e dão projeção", referiu Rubina Leal.





A iniciativa, que esteve a cargo do Parlamento da Madeira, contou com a presença do presidente da Assembleia da República. Pedro Aguiar Branco fez questão de referir que a autonomia da Madeira, que nasceu com o 25 de Abril, "é um projeto vencedor que reforça a coesão de Portugal no seu todo", reforçou.





O primeiro dia foi assinalado com uma exposição fotográfica '50 anos de autonomia' patente ao público no Salão Nobre da Assembleia da República.





"O objetivo é mostrar a mais-valia que houve para a democracia em geral das regiões autónomas que tem outra capacidade de manobra e de articulação", referiu o investigador. O investigador Rui Carita assina a curadoria e, na abertura oficial, explicou que foi necessário fazer algumas adaptações ao trabalho que já tinha sido apresentado na Madeira., referiu o investigador.O evento serviu também para alguns organismos públicos mostrarem o trabalho que foi desenvolvido ao longo de décadas.





A iniciativa Encontro com a Madeira contou com a presença da Associação de Promoção da Madeira, da Startup Madeira, da Universidade da Madeira e da Estrutura de Missão Hospital Central e Universitário da Madeira.





só deverá estar a funcionar em pleno no final de 2031. O presidente, Pedro Ramos, aproveitou para explicar que uma das maiores obras públicas que está a ser feita em PortugalTambém no átrio interior, os 50 anos da Autonomia foram assinalados com a exposição bibliográfica A Nossa Região em Livros, a cargo da IDEIA, Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia.





O segundo dia terminou com uma conversa com o antigo presidente do Governo regional, Alberto João Jardim, que decorreu no salão nobre, moderada pela jornalista Fátima Campos Ferreira e transmitida pela RTP Madeira.





A Semana da Região Autónoma da Madeira encerrou na quinta-feira ao final do dia com um momento musical nos claustros da Assembleia da República. Os protagonistas foram os músicos madeirenses André Santos e Guilherme Gomes, vocalista da banda NAPA.Por fim, a iniciativa, foi ainda marcada pela apresentação do livro de banda desenhada e a exposição: “O lugar onde somos – 50 anos da Assembleia Legislativa da Madeira (1976-2026)”.





Roberto Macedo Alves foi o responsável pelo argumento. Também participou nas ilustrações assim como Andreia Gomes, Antony Brazão, Francisco Branco, Martim Pinto, Margarida Silva e Válter de Sousa.





O livro inclui ainda o ensaio académico 'A pedagogia do lugar" de Nuno Silva Fraga.



