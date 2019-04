Madeira. Marcelo fala de investigação muito rápida e muito eficiente

RTP19 Abr, 2019, 16:02 / atualizado em 19 Abr, 2019, 16:06 | País

"Eu acompanho o que se passa, está a decorrer nos termos normais, sob responsabilidade da instituição que tem a seu cargo esse tipo de investigação, com a colaboração das autoridades competentes", afirmou o Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa disse também que "isso está a correr de forma muito rápida e muito eficiente, e a seu tempo saberá as conclusões".





Antes, em visita ao local onde o autocarro se despistou, o Presidente já tinha sido questionado sobre a investigação, mas não quis pronunciar-se.





"Há entidades que tratam disso. Não é essa a função do Presidente da República", sustentou, adiantando que está no local "para acompanhar tudo o que se passa, mas sobretudo para prestar homenagem e testemunhar solidariedade, gratidão e determinação".



Maioria das vítimas regressa sábado à Alemanha

O Presidente realçou o sentimento de gratidão dos turistas alemães, tanto aqueles que ficaram feridos no acidente como outros visitantes que estão na Madeira, mas não foram atingidos pelo desastre.







"Como disse, amanhã (sábado) muitos dos doentes que aqui estão, alemães a grande maioria, parte para suas casas, mas encontrei naqueles turistas alemães com quem falei há pouco a mesma vontade, o mesmo reconhecimento, a mesma gratidão e a mesma vontade de não esquecerem a Madeira e de regressarem", afirmou.





Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.





"Este é ainda o momento de testemunhar solidariedade, agradecer a capacidade de resposta dos muitos e das muitas que souberam estar à altura das circunstâncias e a excederem-se, e por outro lado manifestar uma determinação em relação ao futuro", sustentou, referindo que "este é o significado do dia de hoje", considerou o chefe de Estado, numa declaração aos jornalistas à porta do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde foram socorridos os feridos do acidente.O chefe de Estado homenageou as vítimas do acidente do autocarro com uma coroa de flores colocada no local onde o veículo se despistou. Um momento particularmente emotivo, que contou co a presença de vários familiares e amigos das vítimas.Marcelo Rebelo de Sousa esteve também no hotel onde as vítimas estiveram hospedadas e seguiu depois para o Hospital Nélio Mendonça para visitar oito pessoas que ainda continuam internadas.O chefe de Estado revelou que a maioria das vítimas do acidente irá regressar à Alemanha já este sábado.Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a capacidade de resposta ao acidente, bem como os cuidados médicos que foram prestados aos turistas. Realçou que falou com o “senhor Zé”, o motorista do autocarro acidentado, e com a Carlota, a guia que estava no veículo, tendo assinalado que ela "é uma mulher de armas", e que ele "é muito resistente".A visita à Madeira, e ao local do acidente é, para o Presidente da República, sintetizado em três palavras: Solidariedade – para com as vítimas e famílias; Agradecimento – a todos quantos responderam ao acidente; e Determinação – na forma de olhar o futuro.As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.