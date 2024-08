Madeira pede apoio ao Governo da República no combate aos incêndios

(em atualização)







"Face à evolução da situação e tendo em conta as condições meteorológicas que estão a dificultar a ação dos homens no terreno, e após novo contacto com o secretário de Estado da Proteção Civil e o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo Regional anuncia que neste momento está a decorrer toda a logística necessária para permitir que 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros possam chegar à Madeira nas próximas horas", lê-se numa nota enviada às redações.



No comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil refere que "esta força de homens irá complementar todo o trabalho que está a ser feito no terreno pelos bombeiros, Polícia Florestal e demais entidades envolvidas neste combate ao incêndio". A situação do incêndio no Curral das Freiras agravou-se na última hora e a Câmara de Lobos acionou o plano de emergência municipal.





Mais de uma centena de pessoas foram já retiradas de casa em Curral das Freiras, por precaução. Na última hora, os meios foram reforçados no terreno, pouco tempo depois de o secretário regional da Proteção Civil ter afirmando que os meios da região não estavam esgotados e que a Madeira tinha meios suficientes para o combate às chamas.

O incêndio que começou na quarta-feira de manhã na Serra de Água, no município da Ribeira Brava, estava, às 13h00, ativo na Encumeada, naquele concelho, e nas freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, no município vizinho de Câmara de Lobos.





A combater as várias frentes ativas, de acordo com o balanço feito às 13h00, estavam 54 operacionais, apoiados por 18 viaturas e pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, além de elementos da PSP e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.