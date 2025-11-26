Madeira sinalizou 261 incêndios rurais sem vítimas nem danos em infraestruturas em 2025

Os dados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de outubro, apontam que os primeiros meios terrestres a chegar ao teatro de operações demoraram, em média, 14 minutos e dez segundos, ao passo que o tempo de chegada do meio aéreo foi de oito minutos.

Já o tempo médio de resolução dos incêndios situou-se nos 28 minutos e 22 segundos.

O comandante do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, Richard Marques, sublinhou, numa conferência de imprensa para apresentação dos resultados do DECIR2025, no Funchal, que apenas um incêndio ultrapassou os 90 minutos para o seu domínio, porque ocorreu em período noturno e em local de difícil acesso, na freguesia do Campanário, na zona oeste da ilha.

"Dos 261 incêndios rurais, resultou uma área total ardida de 2,5 hectares [sobretudo mato e floresta], sendo que, comparativamente ao ano transato, os valores representam uma redução de 35% do número de incêndios e uma redução de 99,9% do total da área ardida", explicou.

Richard Marques disse, por outro lado, que o verão de 2025 na Madeira registou temperaturas excecionalmente elevadas e baixos valores de precipitação, com 69 dias acima dos 25 graus Celsius e extremos de 33,7 graus no Funchal e rajadas de 100 km/hora nas zonas montanhosas.

"O mês de junho foi o quarto mais quente desde 1930, julho foi o quinto mais quente desde 1930 e agosto foi o nono mais quente desde 1961", precisou, citando dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais envolveu diretamente 1.417 operacionais e representou um investimento do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP) de 4 milhões de euros.

O único meio aéreo que opera na região foi empenhado em 82 missões, com uma eficácia de 100%, uma vez que saiu do teatro de operações com o incêndio dominado em todas as intervenções efetuadas, segundo dados do Serviço Regional de Proteção Civil.

Richard Marques salientou que 74% dos incêndios rurais ocorreram no período diurno e 26% durante a noite, sendo que os concelhos com mais ocorrências foram o Funchal (55 incêndios), Câmara de Lobos (51), Ribeira Brava (35) e Santa Cruz (33), todos na costa sul da ilha da Madeira.