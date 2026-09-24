Madeira sob aviso laranja para tempo quente até às 18:00 de sexta-feira

As costas sul e norte da Madeira e a ilha do Porto Santo, que estavam sob aviso amarelo desde as 09:00 de hoje, passaram a estar sob aviso laranja a partir das 16:00 devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Nas regiões montanhosas da Madeira continua em vigor o aviso amarelo, sendo que o IPMA alerta também para a possibilidade da ocorrência de trovadas até às 21:00 de hoje.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.