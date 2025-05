Madeirenses iniciam debate do programa do XVI Governo

Além do PSD e do CDS-PP, o parlamento da Madeira conta com representantes do JPP (11 deputados), PS (oito), Chega (três) e IL (um).





Na semana passada, quando entregou o documento no parlamento regional, no Funchal, o líder do executivo indicou que consubstancia uma “síntese” dos programas do PSD e do CDS-PP consensualizados no acordo de governo e de incidência parlamentar para assegurar a maioria absoluta, visando “, e sublinha que continuará a devolução dos rendimentos às famílias e às empresas pela via da redução fiscal.O programa do executivo liderado por Miguel Albuquerque (PSD), que decorre das eleições antecipadas de 23 de março, será votado na quinta-feira às 15h00, sob a forma de moção de confiança, conforme disposto no Estatuto Político-Administrativo e do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira.