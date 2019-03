Madeleine, a anatomia de um mistério

Em 2007, precisamente meio ano depois de Madeleine ter desaparecido, a jornalista realizou uma reportagem de investigação que denunciou, pela primeira vez, as várias suspeitas que recaíam sobre o casal McCann no alegado envolvimento no desaparecimento da filha, Madeleine, de apenas 3 anos.







Esta reportagem foi emitida a 2 de novembro de 2007 e explicava, em pormenor, tudo o que se passou na noite do desaparecimento e analisava a forma como a Polícia Judiciária passou da tese de rapto à de homicídio apenas 3 meses depois do desaparecimento.









12 anos depois, o crime mantém-se um mistério.