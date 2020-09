Madeleine McCann. Desaparecimento terá envolvido russos e alemães

O porta-voz da procuradoria de Braunshweig diz que Bruckner terá agido sozinho, mas o Sexta às 9 recolheu testemunhos e documentos que contrariam esta hipótese.



Provas que demonstram que, se Bruckner é o homicida de Madeleine, o mais provável é ter tido a ex-namorada, Nicole Felhinger, como cúmplice.



Era ela que tinha contactos com cidadãos russos que estão a ser procurados pela justiça alemã por terem tido contactos com Bruckner na primavera de 2007.



Era também Nicole que conhecia babysitters, porque ela própria fazia babysitting e cuidava de jovens problemáticos vindos da Alemanha para o Algarve.



O Sexta às 9 investigou um assalto apenas meio ano depois de Madeleine ter desaparecido. Uma fonte muito próxima de Christian Bruckner garante-nos que Nicole foi a mentora desse roubo a uma casa em Albufeira. Bruckner executou o crime.



O assalto foi premeditado em 48 horas e teve o mesmo modus operandi do caso Madeleine - uma chamada telefónica antes do crime a avisar Bruckner que poderia entrar na casa e apenas um objetivo específico roubado.



Da casa em Albufeira, desapareceu apenas uma mala com 100 mil euros. Do apartamento dos McCann, só Madeleine desapareceu.