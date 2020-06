Madeleine McCann. Os caminhos que apontam para Christian Bruckner

Há indícios cada vez mais fortes de que Christian Bruckner é o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Madeleine McCann. O Sexta às 9 analisou todos os processos crime em que o suspeito alemão esteve envolvido em Portugal. Deles, constata-se que Bruckner fintou as autoridades desde 2004. Em 2008 continuava em Portugal mas já estava fora do radar das autoridades portuguesas. Certo é que um mês após o desaparecimento de Madeleine, Bruckner viajou até à Andaluzia numa auto-caravana nova que lhe custou milhares de euros. Em exclusivo ao Sexta às 9, as vizinhas do suspeito na Praia da Luz garantem que se ele raptou Madeleine não a levou para casa porque já não morava aqui desde que foi preso em 2006.