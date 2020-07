Madeleine McCann. PJ volta a fazer buscas

A Polícia Judiciária fez buscas em poços e noras do concelho de Vila do Bispo para encontrar pistas que ajudem a esclarecer o desaparecimento de Madeleine McCann. A diligência fez parte de uma estratégia conjunta entre as polícias portuguesa, inglesa e alemã depois de o alemão Christian Brückner ter passado a ser o suspeito principal deste caso.