Madonna a viver em Portugal e a promover o país pelo mundo

RTP08 Set, 2017, 15:50 | País

Para Madonna, a vida em Portugal é certamente diferente da que tinha em Nova Iorque.



Depois de trocar os Estados Unidos por Portugal, a rainha do Pop tem partilhado com os seus seguidores alguns momentos na capital portuguesa.



Tendo em conta que só no Instagram a cantora norte-americana é seguida por cerca de 10 milhões de pessoas, facilmente se percebe o impacto que os momentos partilhados podem ter no turismo nacional.



Ainda recentemente, Madonna partilhou uma fotografia em que está sentada numa típica escadaria portuguesa que vai dar ao Castelo de São Jorge. E acontece sempre o mesmo, com este, ou outros posts. Milhares de reações.



Nos comentários uma seguidora afirmou que “a próxima vez que sair à noite vou dançar com a rainha do Pop”.





Lost in Lisbon........ 😍🇵🇹 Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Set 7, 2017 às 6:04 PDT

Good things come to those who wait............,, 🛵🛵🛵🛵🎉😂🙏🏻💘 Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Set 7, 2017 às 6:50 PDT

Paradise..........🌞🐎🇵🇹♥️ Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Set 3, 2017 às 1:02 PDT

House Party in AlFama.................♥️Morna 🇵🇹 @dinosesantago Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Set 7, 2017 às 6:43 PDT

When you've been arguing with customs all week 🇵🇹. that you really are Madonna and they still won't release your package. 🙄!#bitchplease #restingbitchface #bitchimmadonna 🔥 Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Set 5, 2017 às 6:52 PDT

Outra fotografia mostra Madonna numa mota e, pelas reações dos fãs, percebe-se claramente que a segurança está em primeiro lugar. “Querida, falta o capacete!”, disse uma seguidora, preocupada por a rainha do Pop não utilizar proteção na cabeça.Madonna gosta de praticar equitação e isso percebe-se pelas imagens que a cantora tem no Instagram.Uma fotografia publicada há quatro dias mostra-a a montar um cavalo. "Paraíso", escreveu.Mas para além de gostar de motas, andar de cavalo e conhecer as tradicionais ruas portuguesas, Madonna também aprecia a música que é tocada nos pequenos bares espalhados pela zona de Alfama.Um vídeo por ela partilhado mostra um concerto de música ao vivo nessa zona histórica da capital.Nos comentários, um seguidor pôs-se no lugar do cantor que está a atuar e afirmou que “estaria completamente nervoso por cantar em frente à Madonna”.A fotografia que mais furor causou na imprensa portuguesa foi aquela em que Madonna disse ter ficado uma semana para conseguir levantar uma encomenda porque a alfândega portuguesa não acreditava que a cantora era mesmo quem dizia ser.Herman José, ao ver a fotografia, preferiu focar-se no cabelo: “Essas raízes estão uma desgraça, melher”.Ainda assim, Madonna pretende ficar a viver em Portugal e, certamente, continuará a partilhar as suas experiências em território nacional.Por enquanto, boa publicidade ao país.