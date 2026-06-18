Madrasta confessou crime. Criança de oito anos asfixiada e abandonada na serra

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

Em Friões conta-se que a relação entre o casal era tensa, feita de separações e reconciliações, mas que nada fazia prever uma morte.



Lara, de oito anos, vivia com o pai e a madrasta. Terá sido no domingo passado que uma nova discussão entre o filho da suspeita e o pai de Lara desencadeou uma vingança.



A mulher, de 48 anos, terá ido buscar a criança à escola sob o falso argumento de que haveria uma consulta médica marcada. Lara nunca mais foi vista.



Nessa mesma noite, o pai da criança participou o desaparecimento da filha à GNR de Valpaços. A mentira durou pouco tempo, já que a madrasta terá confessado a autoria do crime: asfixiou a enteada e abandonou o corpo na serra da Padrela.



A Polícia Judiciária de Vila Real encontrou o corpo e a mochila da criança na quarta-feira.



A mulher será presente a juiz esta sexta-feira, no tribunal de Chaves onde vai conhecer as medidas de coação