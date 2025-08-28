Mãe das gémeas luso-brasileiras avançou com queixa-crime contra António Levy Gomes
A mãe das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas no hospital de Santa Maria, em Lisboa, avançou com uma queixa-crime contra o médico António Levy Gomes, que denunciou o caso de alegado favorecimento.
A mãe das gémeas aponta vários eventuais crimes, entre eles, difamação e calúnia, gravações e fotografias ilícitas, devassa da vida privada, violação do segredo profissional-médico, violação de dados pessoais e maus-tratos psicológicos a menores.
De acordo com aquele jornal, que cita o advogado, o valor da indemnização a ser pedido ainda está a ser calculado, mas não estará vinculado ao custo do tratamento.
Para chegar ao montante, a defesa está a considerar, entre outros fatores, a "exposição mediática das crianças, a exposição de dados sensíveis e da morada da família, o impacto emocional causado e os benefícios económicos obtidos pelos meios de comunicação".