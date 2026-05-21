País
Mãe de crianças encontradas na estrada de Alcácer do Sal terá levado menores do país sem autorização paterna
Há um dossier no tribunal de menores de Colmar, no nordeste de França, local de origem da mãe das crianças que foram encontradas na estrada entre Alcácer do Sal e a Comporta. Em Portugal, a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.
A RTP apurou que a mãe terá levado para o estrangeiro os dois menores de nacionalidade francesa sem autorização paterna. A queixa foi apresentada há dez dias.
A Polícia Judiciária confirma que o Ministério Público delegou na PJ a competência para investigar a prática do crime de exposição ou abandono.
“Sobre os menores e a mãe já recaía um pedido de paradeiro, emitido pelas autoridades francesas, depois do pai ter participado o seu desaparecimento da residência na localidade de Colmar, em França, existindo informação de que poderiam ter viajado para Espanha ou para Portugal”, refere um comunicado da Judiciária.
A Polícia Judiciária tenta agora localizar a mãe das crianças e suporte de prova que permita demonstrar a prática de ilícitos criminais.
A Polícia Judiciária tenta agora localizar a mãe das crianças e suporte de prova que permita demonstrar a prática de ilícitos criminais.
As crianças não foram entregues à embaixada. No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada, esclarece o Conselho Superior da Magistratura.
A medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar.
As duas crianças, com três e cinco anos, foram encontradas sozinhas junto a uma estrada entre Alcácer do Sal e a Comporta, no distrito de Setúbal, aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora. A GNR foi alertada e as crianças não tinham qualquer identificação.
O Ministério Público confirmou esta quarta-feira à RTP que a situação "deu entrada no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém".
Acrescenta que se trata de um "procedimento judicial urgente, previsto no art.º 92.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo", aguardando-se decisão judicial.
A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, explica que as crianças não estavam referenciadas junto do Ministério do Interior como “desaparecimento inquietante”, o que em França se refere a casos de rapto, por exemplo, em que não se sabe de todo qual o paradeiro e que pode significar risco de vida.
No caso destas crianças, em que se sabe por quem foram levadas, o desaparecimento leva a abertura de inquérito mas sem alerta nacional ou internacional.
No caso destas crianças, em que se sabe por quem foram levadas, o desaparecimento leva a abertura de inquérito mas sem alerta nacional ou internacional.