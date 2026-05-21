Mãe de crianças encontradas na estrada de Alcácer do Sal terá levado menores do país sem autorização paterna

A RTP apurou que a mãe terá levado para o estrangeiro os dois menores de nacionalidade francesa sem autorização paterna. A queixa foi apresentada há dez dias.





A Polícia Judiciária confirma que o Ministério Público delegou na PJ a competência para investigar a prática do crime de exposição ou abandono.





“Sobre os menores e a mãe já recaía um pedido de paradeiro, emitido pelas autoridades francesas, depois do pai ter participado o seu desaparecimento da residência na localidade de Colmar, em França, existindo informação de que poderiam ter viajado para Espanha ou para Portugal”, refere um comunicado da Judiciária.



A Polícia Judiciária tenta agora localizar a mãe das crianças e suporte de prova que permita demonstrar a prática de ilícitos criminais.





As crianças não foram entregues à embaixada. No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada, esclarece o Conselho Superior da Magistratura.





A medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar.







As duas crianças, com três e cinco anos, foram encontradas sozinhas junto a uma estrada entre Alcácer do Sal e a Comporta, no distrito de Setúbal, aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora. A GNR foi alertada e as crianças não tinham qualquer identificação.

O Ministério Público confirmou esta quarta-feira à RTP que a situação "deu entrada no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém".





Acrescenta que se trata de um "procedimento judicial urgente, previsto no art.º 92.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo", aguardando-se decisão judicial.



