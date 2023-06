Mãe denuncia esquema. Academias de futebol lucram com menores

Foto: EPA

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pode ter ajudado a desmontar um esquema internacional de tráfico de menores no mundo do futebol. A investigação da RTP apurou que são várias as academias a ganhar dinheiro com a transferência de crianças e adolescentes.