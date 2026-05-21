País
Mãe e padrasto de crianças abandonadas foram localizados em Fátima
A investigação passou esta quinta-feira para a Polícia Judiciária, mas cerca de uma hora depois, a RTP confirmou que o caso passou para a GNR.
A RTP apurou que a mãe terá levado para o estrangeiro os dois menores de nacionalidade francesa sem autorização paterna. A queixa foi apresentada há dez dias.
A mãe e o padrasto das duas crianças abandonadas foram, entretanto, localizados por militares da GNR de Tomar em Fátima. Segundo a RTP sabe, estavam sentados na esplanada de um café e o alerta foi dado por um popular. Estão a ser ouvidos no posto da GNR de Fátima.
Num esclarecimento enviado às redações, a GNR adianta que deteve hoje, em Fátima, "um homem de 55 anos e uma mulher de 41 anos, suspeitos da prática dos crimes de violência doméstica e de exposição e abandono, relacionados com a ocorrência envolvendo duas crianças menores encontradas sozinhas junto à via pública no concelho de Alcácer do Sal".
"Os militares do Posto Territorial de Fátima localizaram e detiveram os suspeitos naquela cidade, em consequência do trabalho de pesquisa e proatividade policial desenvolvido", acrescenta a Guarda Nacional Republicana.
Caso volta a ser entregue à GNR
Esta quinta-feira, a Polícia Judiciária tinha confirmado em comunicado às 13h00 que o Ministério Público delegara na PJ a competência para investigar a prática do crime de exposição ou abandono.
No entanto, passado pouco mais de uma hora, surgiu a informação, confirmada pela RTP, de que o Ministério Público retirou o caso à PJ e voltou a remetê-lo à GNR, que o tem registado como "violência doméstica".
As crianças não foram entregues à embaixada. No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada, esclarece o Conselho Superior da Magistratura.
A medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar.
Entretanto, uma fonte do Ministério francês dos Negócios Estrangeiros adiantou à RTP que está a par da situação em Portugal e assegurou que "as crianças estão sãs e salvas".
"Inicialmente, foram colocadas ao cuidado dos serviços portugueses de proteção de menores. Foi instaurado um inquérito e os nossos serviços mantêm-se mobilizados. Não faremos mais comentários nesta fase, uma vez que o caso está em curso", acrescentou a mesma fonte.
As duas crianças foram encontradas sozinhas junto a uma estrada entre Alcácer do Sal e a Comporta, no distrito de Setúbal, aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora. A GNR foi alertada e as crianças não tinham qualquer identificação.
O Ministério Público confirmou esta quarta-feira à RTP que a situação "deu entrada no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém".
Acrescenta que se trata de um "procedimento judicial urgente, previsto no art.º 92.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo", aguardando-se decisão judicial.
A RTP apurou, entretanto, que as crianças tem 4 e 5 anos de idade afinal. A GNR de Grândola continua a investigar o caso e mantém as buscas pelos dois adultos envolvidos.
O "evento criminal" relatado ao Tribunal de Menores de Santiago do Cacém e está, agora, a decorrer o processo de inquérito na Guarda Nacional Republicana.
"Neste momento, estamos a fazer diligências de investigação, no sentido de chegar ao autor - se houve a prática de um crime - dessa prática do crime", afirmou o capitão da GNR António Barrigas.
Estão, por isso, a decorrer "diligências para designar qual é o paradeiro do autor do crime".
Quando encontrados, os dois menores estavam bem de saúde.
O "evento criminal" relatado ao Tribunal de Menores de Santiago do Cacém e está, agora, a decorrer o processo de inquérito na Guarda Nacional Republicana.
"Neste momento, estamos a fazer diligências de investigação, no sentido de chegar ao autor - se houve a prática de um crime - dessa prática do crime", afirmou o capitão da GNR António Barrigas.
Estão, por isso, a decorrer "diligências para designar qual é o paradeiro do autor do crime".
Quando encontrados, os dois menores estavam bem de saúde.