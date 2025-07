Magistrados do Ministério Público avançam para greve geral de dois dias em julho

Em causa está a deliberação do movimento anual de magistrados que prevê a acumulação de funções e níveis de especialização.À Antena 1 esta noite de terça-feira, o presidente do sindicato, Paulo Lona, refere que o movimento é apenas uma tentativa de camuflar a falta de efetivos com prejuízo para os cidadãos.Haverá também paralizações regionais, a 11 de julho, em Lisboa, a 14 na região do Porto e no dia 15 nas procuradorias regionais de Évora e Coimbra.O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público refere que a única forma de travar a greve é a abertura de um curso especial para magistrados, ou rasgar-se a decisão sobre o movimento anual.Declarações do presidente do SMMP, Paulo Lona, esta noite de terça-feira à Antena 1.