Foto: Pedro A. Pina - RTP

Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em entrevista no Bom Dia Portugal, argumentou que os magistrados foram "empurrados" para a greve, dada a "intransigência" da PGR e do Conselho Superior do Ministério Público e por alguma inação política ao longo dos anos.



O representante do sindicato diz que estes fatores levaram a que faltem nos quadros do Ministério Público 100 a 120 magistrados.