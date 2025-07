A comissão para a Cidadania e Igualdade de Género recebeu uma queixa da associação de mulheres portuguesas juristas contra as regras do novo movimento de magistrados.

A associação diz que as novas regras são discriminatórias e impedem as mulheres grávidas, de baixa médica ou até mesmo aquelas que estejam a fazer tratamentos de fertilidade de concorrerem ao concurso.



A queixa vai ser agora analisada pela comissão para a Igualdade no Trabalho.