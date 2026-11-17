"Faço este apelo, que é: ao mínimo sinal no meio escolar, funcionários, professores, famílias, coletividades onde estão e os próprios jovens, ao mínimo sinal tem de ser [dado] um alerta para as autoridades", disse aos jornalistas Luís Neves no final da cerimónia que assinalou o aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O ministro foi questionado sobre o recente caso de uma aluna de 13 anos que foi agredida por três colegas, com idades entre 14 e 15 anos, com pontapés e murros, tendo ainda sido atingida na cabeça com uma vassoura, situação que foi filmada e depois divulgada nas redes sociais.

Luís Neves considerou que é fundamental antecipar para não haver casos como o que aconteceu na passada sexta-feira na Escola Básica Professor Delfim Santos, em Lisboa, e acrescentou: "Faço este apelo em nome do Governo para que todos, de todos para todos, possamos estar mais atentos, mais vigilantes".

"O meio digital é um meio de violência extraordinário. As famílias têm a obrigação de detetar, de antecipar, de encurtar esse caminho de violência, de extremismo, de violência de género que existe", disse ainda.

A menor, que regressou à escola na segunda-feira, sofreu diversos hematomas no corpo e uma escoriação na zona da cabeça, tendo sido transportada ao Hospital de Santa Maria para receber assistência médica.

Segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), todos os alunos que agrediram a jovem de 13 anos foram suspensos preventivamente e a escola está a identificar os autores dos vídeos para avançar com procedimentos disciplinares, estando a situação a ser investigada pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC).

A PSP comunicou também o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Tribunal de Família e Menores.