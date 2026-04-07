MAI defende ser "tempo de agir" perante aumento do número de mortos nas estradas e promete medidas

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É a reação aos números da Operação Páscoa 2026, levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que terminou com terminou com o registo de 20 mortos, 53 feridos graves e 845 feridos leves.









De acordo com a nota, é “preciso ir mais longe” em matérias que “influenciem diretamente o comportamento do condutor, criando um ambiente rodoviário seguro. É isso que iremos fazer”.



“Apesar do reforço da fiscalização no terreno e das campanhas de sensibilização promovidas pelas Forças de Segurança, e por outras entidades, apesar de termos hoje infraestruturas melhores e viaturas mais seguras, confirma-se a persistência de comportamentos de risco: condução sob efeito de álcool, excesso de velocidade e o uso indevido do telemóvel durante a condução”, refere a nota.



O MAI pede uma resposta conjunta a “este flagelo” das mortes nas estradas, entre “Estado, das autarquias, das entidades públicas e privadas e de cada cidadão”.

Perante o balanço hoje feitos pela GNR e PSP, que indica uma número de vítimas mortais quatro vezes maior do que no ano passado, o MAI endereça condolências às família e diz que encara estes números “com profunda preocupação e consternação”.



“Cada vida perdida nas estradas representa uma tragédia pessoal e uma família destruída”, acrescenta. “Nenhuma morte na estrada é aceitável. Lembramos também os tantos feridos que ficarão com sequelas para a vida, traumas muito difíceis de recuperar”.



O comunicado termina dizendo que “nenhuma viagem vale uma vida”.





“É tempo de uma reflexão séria. Mais que isso, é tempo de agir., refere o Ministério da Administração Interna em comunicado.