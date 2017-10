MAI determina realização de auditoria à Autoridade Nacional de Proteção Civil

RTP31 Out, 2017, 18:01 / atualizado em 31 Out, 2017, 18:32 | País

A nota enviada esta terça-feira à comunicação social revela que o novo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pediu a realização de uma auditoria à ANPC na sequência dos incêndios de outubro.



A auditoria será realizada pela Inspeção Geral da Administração Interna, no sentido de apurar "eventuais responsabilidades". Os incêndios iniciados entre 14 e 17 de outubro em vários pontos do país provocaram a morte de 45 pessoas e cerca de 70 feridos. Duas pessoas continuam desaparecidas.



As centenas de incêndios que deflagraram só no dia 15 de outubro visaram sobretudo os distritos de Coimbra, Viseu e Guarda. No total, os incêndios de 15 de outubro consumiram 190 mil hectares de floresta. Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, esse valor corresponde a quase metade (45 por cento) do total de área ardida desde janeiro. No total, arderam mais de 418 mil hectares, o segundo pior ano depois de 2003.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos registada desde o início do ano. A 17 de junho, o incêndio de Pedrógão Grande provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.



c/ Lusa