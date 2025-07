MAI diz Provedoria de Justiça não aponta críticas ou falhas estruturais ou sistémicas à atuação policial

A Ministra da Administração Interna admite que as sugestões da Provedoria de Justiça poderão, naturalmente, contribuir para o trabalho contínuo da PSP no aperfeiçoamento dos seus procedimentos.Mas sublinha que o trabalho das forças de segurança é desenvolvido diariamente dentro de um equilíbrio, que é exigente, entre a segurança, por um lado e a proteção dos direitos fundamentais, por outro.É a reação a uma análise da Provedoria de Justiça que aponta "falhas graves" à PSP na operação na rua do Benformoso, em Lisboa. O ofício foi enviado para o diretor Nacional da PSP e recomenda atenção aos direitos dos migrantes.