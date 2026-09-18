MAI espera ter mais polícias em Lisboa até ao fim do ano e deixa Moedas "satisfeito"

"Em princípio, a PSP, a Direção Nacional, tem previsto esse reforço para o final do ano", afirmou Luís Neves, à margem da celebração dos 135 anos da Polícia Municipal de Lisboa, acompanhado pelo presidente da Câmara lisboeta, Carlos Moedas.

O ministro da Administração Interna (MAI) afirmou ainda que 2026 tem sido "um ano feliz" para a Polícia de Segurança Pública (PSP), porque "há muitos anos que nenhum Governo autorizava que a polícia tivesse dois concursos" para recrutamento de agentes, como aconteceu este ano.

Carlos Moedas tinha insistido, na sua intervenção durante a cerimónia, no mesmo pedido que já fez no ano passado, que é a exigência de mais polícias nas ruas de Lisboa, mas no final ficou "satisfeito" com Luís Neves.

"Foi-nos prometido 200 PSP e 100 Polícias Municipais e, portanto, este discurso do ministro vem confirmar que tal vai ser cumprido até ao fim do ano. Eu penso que é muito importante", disse o autarca.

"São 200 para a PSP, são 100 para a Polícia Municipal, foi isso que foi prometido, e o ministro veio aqui dizer que há dois concursos, que é a primeira vez que isso acontece, portanto só posso estar confiante e contente com essa notícia", acrescentou Moedas.

Durante a sua intervenção na cerimónia, o ministro tinha realçado a existência de dois concursos, mas salientou que não ficaram preenchidas todas as vagas disponíveis, sublinhando que é necessário tornar a polícia atrativa para os jovens.

No entanto, Luís Neves destacou que este ano a PSP terá um `superavit` entre os agentes que saem e os cerca de 300 que entram.

"É a viragem, é um momento que eu considero histórico, porque de facto é preciso mais elementos na PSP", disse.

Neves afirmou ainda que a PSP tem tido muitas novas solicitações, destacando nos últimos anos os meios destacados para as fronteiras aeroportuárias, meios que "tiveram de vir de algum lado", deixando outras áreas "desguarnecidas".

"Felizmente, a PSP, com esforço e com imaginação, tem reorganizado os seus meios de não deixar nenhuma ocorrência desprotegida", assegurou.

O MAI considerou que este é o caminho a fazer: "Recrutamento, redistribuição, maior proximidade".

"É evidente, havendo mais meios, haverá mais proximidade, que é isso o que o cidadão quer: é ver mais fardas, mais ligação, e é nisso que nós estamos a apostar", disse, realçando que a PSP já teve mais de oito mil elementos em Lisboa, onde hoje está com mais de seis mil.