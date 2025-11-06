MAI garante que os Centros de Instalação Temporária vão ser construídos

No parlamento, onde está ser ouvida no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2026 (OE2026), a ministra foi questionada pelos deputados sobre o facto de os 30 milhões de euros para a construção dos CIT terem sido retirados da lista de projetos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) por falta de garantias de execução dentro dos prazos estabelecidos.

Em resposta, Maria Lúcia Amaral esclareceu que Portugal "não perdeu os 30 milhões de euros", sendo esta verba para a construção do CIT "afeta a outras finalidades" e a construção dos Centros de Instalação Temporária "será financiada por outra via".

"Avisámos antecipadamente [da] impossibilidade de ter os dois Centros de Instalação Temporária totalmente construídos até julho de 2026", pelo que os 30 milhões de euros serão "reprogramados a outros destinos", disse, sustentando que "houve vários fatores que levaram ao atraso na construção destes CIT".

A ministra garantiu que estes dois CIT, previstos para Lisboa e Porto, "com mais ou menos atraso" vão ser construídos.