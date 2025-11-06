MAI garante que "pela primeira vez desde há vários anos" há mais elementos na PSP e GNR

"Para enfrentar esta dificuldade [atrair jovens para a polícia], temos de pensar, no próximo ano, numa ação que confirma a política de expansão de recrutamento, já praticada durante o ano de 2025", disse Maria Lúcia Amaral durante o debate no parlamento da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2026 (OE2026).

Aos deputados, a ministra avançou que este ano ingressaram na GNR 134 guardas, 12 oficiais para quadros técnicos, 116 sargentos, 36 oficiais e em dezembro está prevista a entrada de mais 619 guardas.

Na PSP, teve início este ano um curso para 590 agentes, em outubro começou um curso para mais 32 oficiais e em novembro abre de concurso para 200 chefes.

Segundo a governante, o número de elementos na Guarda Nacional Republicana vai passar de 23.077 este ano para 24.485 em 2026 e na PSP trabalham hoje 19.998 pessoas e em 2026 serão 20.100.

"Tanto num caso como noutro crescemos em número de pessoas que trabalham nas instituições", disse, sublinhando que há "dificuldade de atrair as novas gerações para o exercício de funções do Estado".

Para a ministra, trata-se "uma dificuldade transversal", que também acontece nas forças de segurança, o que torna "tão grande o desafio para o futuro".

"Pela primeira vez desde há vários anos conseguimos superar o número de saídas, particularmente na PSP", frisou.