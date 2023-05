MAI nega que "existam menos meios" aéreos para combate aos incêndios

"Não é verdade que existam menos meios", começou por afirmar o ministro da Administração Interna aos jornalistas.



A Força Aérea Portuguesa não encontrou "meios disponíveis" no mercado, "que não está a responder" devido à guerra na Ucrânia, mas está a "fazer de tudo" para procurar corresponder às "melhores previsões de meios necessários" para o combate aos incêndios.



"Estavam 14 meios aéreos a operar. Hoje entram mais 14 (...), o que significa que teremos 28 meios aéreos", afirmou José Luís Carneiro. Segundo o ministro da Administração Interna, a Força Aérea está a fazer "tudo o que pode" para, com recurso aos ajuste direto, para poder "contratar" os quatro helicópteros e dois canadair que estavam ainda previstos.





Em 2021 e em 2022, as autoridades portuguesas tinham 60 meios aéreos para combate aos incêndios. Para este ano havia recursos financeiros para haver 72 meios aéreos, mas o mercado "está muito difícil".



"O nosso objetivo tem de ser o de manter os meios que tínhamos em 2022 e, se possível, reforçar esses meios com meios nacionais e com meios europeus. E é com isso que vamos trabalhar".