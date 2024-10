MAI ordena inquérito a GNR que provocou desacatos na manifestação do Grupo 1143

De acordo com o comunicado do MAI, foi identificado um indivíduo após um incidente na manifestação denominada "Reconstruir Portugal" - que terá juntado, segundo o JN, cerca de 300 pessoas na cidade vimaranense -, por este se ter envolvido em desacatos com agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Feitas as diligências, identificou-se aquele elemento como sendo militar da Guarda Nacional Republicana (GNR). A ministra da Administração Interna determinou de imediato à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um inquérito para apuramento de eventuais responsabilidades disciplinares por parte do militar da Guarda Nacional Republicana (GNR)", lê-se no comunicado.

A manifestação foi organizada pelo grupo de extrema-direita liderado por Mário Machado, no dia da Implantação da República, com o objetivo de alertar para o que diz ser a "imigração descontrolada" que "prejudica os nascidos em Portugal".

Neste sábado decorreu também em Guimarães a concentração "Guimarães pela Liberdade, mobilização nacional contra o neonazismo", em que algumas dezenas de pessoas exigiram medidas para "travar a escalada de ódio".