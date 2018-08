MAI pede inquérito a acidente que envolveu cinco militares em Mourão

RTP28 Ago, 2018, 11:37 / atualizado em 28 Ago, 2018, 12:47 | País

Os cinco militares que sofreram queimaduras no incêndio de segunda-feira, no concelho de Mourão (Évora), pertencem à brigada helitransportada do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da Guarda Nacional Republicana.

O ministro Eduardo Cabrita quer saber em que circunstâncias ocorreu o acidente que feriu os miliares.

Dos cinco feridos, todos homens, três sofreram queimaduras consideradas "graves", enquanto os outros dois "foram assistidos no local e não necessitaram de mais cuidados", revelou na segunda-feira fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Presidente da Câmara de Mourão diz que os operacionais foram apanhados por uma "mudança de vento".

Os militares pertencem à equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) sediada em Moura, no distrito de Beja, adiantou a presidente da Câmara de Mourão, Maria Clara Safara, acrescentando que estes militares integravam a equipa do meio aéreo que participava nas operações de combate ao fogo. Porém, não soube explicar como foram atingidos pelas chamas.

Militar internado no Porto está "em estado grave mas estável"

O militar da GNR queimado num incêndio no concelho de Mourão, distrito de Évora, e que foi transferido para o Hospital de S. João, no Porto, encontra-se "em estado grave, mas estável", afirmou fonte do hospital.



Numa resposta enviada à Lusa, a fonte do Hospital de S. João referiu ainda que o doente se encontra internado na unidade de queimados.

GNR internado em Coimbra está clinicamente estável

O militar da GNR que se encontra internado em Coimbra está clinicamente estável e com prognóstico reservado, disse o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).



De acordo com a mesma fonte, "o GNR proveniente do incêndio de Mourão, de 39 anos, entrou no Serviço de Urgência do CHUC e encontra-se internado na Unidade de Queimados.



"Tem queimaduras de 2.º e 3.º grau em cerca de 60% da superfície corporal. Está entubado e ventilado, clinicamente estável e com prognóstico reservado", explicou.



O CHUC informou também a agência Lusa de que o bombeiro da Nazaré proveniente do incêndio de Seia, de 46 anos, entrou no Serviço de Urgência no dia 25 de agosto e está internado na Unidade de Queimados do CHUC.



"Tem 19% da superfície corporal queimada com queimaduras de 1.º e 2.º grau. Está clinicamente estável e tem prognóstico favorável", referiu o centro hospitalar.



Em Coimbra permanece ainda o jovem de 24 anos que ficou ferido num incêndio rural de Estremoz (distrito de Évora) em 4 de agosto.



"Veio transferido do Hospital Espírito Santo/Évora para a Unidade de Queimados do CHUC no dia 05 de agosto, com queimaduras de 2.º grau em 35% da superfície corporal, e encontra-se clinicamente estável", acrescenta o centro hospitalar.

c/Lusa