MAI reorganiza unidade de trânsito da GNR para reduzir sinistralidade

"Reforçar os meios de prevenção e fiscalização no âmbito da sinistralidade rodoviária" e "reorganizar a Unidade de Trânsito da GNR no sentido de aumentar a sua capacidade operacional" são duas das medidas propostas pelo Governo para inverter a tendência do aumento do número de acidentes nas estradas portuguesas.

O Governo liderado por Luís Montenegro quer também desenvolver o Plano Estratégico Nacional de Combate à Sinistralidade Rodoviária, denominado "Rota +Segura".

Do programa deixa de constar a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária - Visão Zero 2030, que tinha como meta a redução em 50% do número de mortos e feridos graves na estrada até 2030 e tinha sido elaborada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e entregue ao Governo socialista no final de 2023 e transitado para o anterior executivo da AD.

No âmbito da segurança rodoviária, o Governo quer ainda aproximar a ANSR dos cidadãos e das forças de segurança através da "simplificação do pagamento e da burocracia processual das contraordenações rodoviárias" e do aumento "da interoperabilidade das bases de dados das forças de segurança e da ANSR".

O Programa do XXV Governo Constitucional, saído das legislativas de 18 de maio ganhas pela coligação AD (PSD/CDS), foi entregue hoje na Assembleia da República, pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

O documento foi aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira e será discutido na Assembleia da República na terça e quarta-feira.