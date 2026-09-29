MAI volta hoje a reunir-se com sindicatos da PSP e associações da GNR

Para esta nova ronda de negociações, Luís Neves reúne-se ao início da tarde de hoje com as seis associações socioprofissionais da GNR, enquanto os sete sindicatos da PSP estão divididos em dois grupos para as reuniões.

Em cima da mesa vai estar a apresentação dos objetivos orientadores para a revisão do estatuto profissional e do sistema remuneratório e a discussão da proposta de revisão dos suplementos.

Para os sindicatos da PSP e associações da GNR, as negociações "mais importantes" começam hoje, uma vez que vão começar a ser discutidas as carreiras e as remunerações.

As estruturas que representam os elementos das forças de segurança voltam a reunir-se com Luís Neves 15 dias depois de o Ministério de Administração Interna (MAI) ter apresentado a proposta de atribuição de um suplemento de 160 euros, com retroativos a julho deste ano, e 230 euros em 2027, aos polícias que trabalham na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), que juntamente com a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) realizou na segunda-feira no Porto a primeira manifestação de um conjunto de protestos previstos para várias cidades do país, foi a única que se opôs à proposta apresentada pelo ministro.

O presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, disse à Lusa que ainda não há qualquer acordo com o MAI sobre este suplemento para quem trabalha nas fronteiras, estando ainda a decorrer as negociações.

Armando Ferreira afirmou que os sindicatos estão à espera que o MAI apresente uma contraproposta que contemple a exigência das estruturas sindicais que passa por atribuir em 2028 aos polícias que trabalham no controlo de fronteiras e de imigrantes um suplemento idêntico ao da Unidade Especial de Polícia (UEP).