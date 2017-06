Maio "extremamente seco", mantém-se seca meteorológica em quase todo o território

Lusa 05 Jun, 2017, 07:34 | País

De acordo com o Boletim Climatológico disponibilizado hoje na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na internet, o mês de maio foi "extremamente quente em relação à temperatura e normal em relação à precipitação".

O documento indica também que no final de maio, em relação ao mês de abril, mantém-se a situação de seca meteorológica em quase todo o território de Portugal continental.

Segundo o documento verificou-se em relação a 30 de abril um desagravamento na região Noroeste do território e um agravamento na região Sul, com o aumento da área em seca moderada.

"No final deste mês [maio] cerca de 70% do território estava na classe de seca moderada", é referido no boletim.

No final do mês de abril, segundo o Instituto, 96% do território estava em seca fraca a moderada e apenas a região do Algarve não se encontrava em situação de seca.

De acordo com o Boletim, em maio 71,4 do território estava em seca moderada, 23,1 em seca fraca, 7,5 em seca normal e 3,4 em seca severa.

O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".

O Boletim Climatológico do IPMA hoje divulgado classificou o mês de maio em Portugal continental como "extremamente quente em relação à temperatura do ar, sendo "o 3.º mais quente desde 1931".

Segundo o IPMA, o valor médio da temperatura máxima do ar foi de 24,96 graus celsius, o 2.º mais alto desde 1931.

"O valor médio da temperatura mínima (11,99 graus Celsius) esteve acima do normal, sendo o 10.º valor mais alto desde 1931", é referido no documento.

O Instituto adianta que ao longo do mês, a temperatura apresentou grande variação, sendo de realçar os valores muito altos da temperatura máxima do ar, muito superiores aos valores normais para maio, nomeadamente a partir do dia 20.

"Os dias 23 e 25 foram os mais quentes, com valores de temperatura média superiores a 23 graus Celsius. Nestes dias os valores médios da temperatura máxima foram superiores a 30 graus", é referido.

De acordo com o Boletim, os maiores valores da temperatura máxima do ar igual ou superior a 35 graus celsius, ocorreram nos dias 24 e 25.

O IPMA salienta também que no período de 20 a 27 de maio ocorreu uma onda de calor nas regiões do interior Norte e Centro e Alentejo.

Em relação à precipitação, o mês de maio foi classificado pelo Instituto como normal, com um valor médio em Portugal continental de 66,1 milímetros, o que corresponde a 93% do valor médio.