Maior columbódromo da Europa fica em Portugal

Está instalado no concelho de Mira, no distrito de Coimbra, o maior pombal de toda a Europa.

Custou perto de 500 mil euros e vai melhorar as condições da prática desportiva e do bem-estar animal, neste caso dos pombos-correio.





São autênticos atletas de alta competição que passaram a ter um espaço inovador com todas as condições para a competição. Uma aposta da Federação Portuguesa de Columbofilia que conta com nove mil associados.

Um pombo-correio bem alimentado com os suplementos certos e com descanso pode percorrer mais de 900 quilómetros. No meio dos seus atletas, Portugal tem campeões europeus e mundiais.





Este investimento de meio milhão de euros contou também com o apoio da autarquia de Mira que cedeu um terreno e ajudou na construção deste columbódromo. Uma aposta no concelho que dinamiza a economia local.





Para se ter uma ideia da importância deste desporto, há campeonatos da Europa, do Mundo e até uma Liga das Nações de pombos-correio.

Por exemplo, o Federação Columbófila Internacional Grand Prix equivale a um total de 140 mil euros em prémios e o pombo-correio vencedor da final recebe 57.500 euros.