Maior foco de infeção em Portugal é na freguesia de Idães

Trata-se de uma freguesia no concelho de Felgueiras. Lá estão confirmados 15 casos a que a ministra da Saúde chamou ontem de "cluster do norte". Há pelo menos duzentas pessoas em isolamento. O Governo decidiu encerrar a escola básica e secundária da freguesia mas o diretor do agrupamento escolar soube da medida pela televisão. A Câmara de Felgueiras estendeu o encerramento a outros equipamentos municipais.