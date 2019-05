Maioria da população empregada em 2018 só tinha ensino básico

Rafael Marchante - Reuters

Entre muitos dados revelados pela Pordata, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a propósito das celebrações do dia do trabalhador, estão os números do desemprego, registando-se o ano passado 366 mil desempregados, sendo que a maioria são mulheres (62%) entre os 25 e os 54 anos.



Há 51 por cento de desempregados de longa duração.