Maioria das chamadas não atendidas pelo INEM em 15 minutos não é devolvida

Foto: Nuno Patrício - RTP

A denúncia é do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que garante continuar a não haver sistema de retorno. Tudo por efeito de uma instrução do anterior conselho de administração que deu indicação para não se devolver as chamadas abandonadas, há mais de um quarto de hora em picos de afluência.