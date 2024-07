Foto: Nuno Patrício - RTP

Já é conhecida a tabela das 500 escolas com melhores médias nos exames nacionais. Entre os primeiros 50 estabelecimentos, figuram apenas seis públicos. As primeiras dez posições são ocupadas por colégios privados.

O Colégio de Nossa Senhora do Rosário, no Porto, ficou em primeiro lugar.



A escola pública melhor classificada é a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, e está na posição 27.